Accerchiato e picchiato in strada da un gruppo di persone Violenza choc a Prato

Nella serata del 14 gennaio a Prato, un uomo di 59 anni di origine cinese è stato vittima di un'aggressione in strada, avvenuta in via Guido De Ruggero. L'uomo è stato trovato accerchiato e picchiato da un gruppo di persone ed è stato soccorso poco dopo. L'episodio ha suscitato attenzione e si sta facendo luce sulle circostanze dell'aggressione.

Prato, 15 gennaio 2026 – Un uomo di 59 anni, di nazionalità cinese, è stato soccorso nella serata di ieri, 14 gennaio, in via Guido De Ruggero, a Prato, dopo aver subito un’aggressione in strada. L'allarme è scattato poco dopo le 19. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trovato l'uomo a terra. Il 59enne era stato picchiato a scopo di rapina. L’assalto probabilmente è avvenuto da parte di un gruppo di stranieri. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trovato l'uomo a terra e lo hanno medicato prima del trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Accerchiato e picchiato in strada da un gruppo di persone. Violenza choc a Prato Leggi anche: Choc in piazza Roma, 20enne accerchiato da un gruppo di giovani e poi accoltellato Leggi anche: Calciatore 18enne accerchiato da un gruppo in scooter e accoltellato: l'aggressione choc a Napoli La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Accerchiato e picchiato a Roma Termini, grave un funzionario del ministero delle Imprese: due i fermati; Roma, rapina violenta a Termini: turista tedesco picchiato e spogliato nella notte da cinque uomini. Omicidio del giostraio di Capena, le immagini del pestaggio: accerchiato e picchiato in gruppo - I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, sotto la direzione il coordinamento dalla Procura di Tivoli, hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip nei ... rainews.it Nelle prime ore del primo novembre un giovane, Niccolò, era stata accerchiato e picchiato brutalmente da quattro sconosciuti senza motivo. Ora la decisione del questore Filippo Ferri facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.