Accademia e Musei del Bargello Restauri progetti e ticket unico | Turismo slow e consapevole

L’Accademia e i Musei del Bargello offrono un percorso culturale che unisce restauro, progetti e un ticket unico, promuovendo un turismo lento e consapevole. I visitatori possono esplorare un itinerario articolato tra edifici, opere d’arte e architetture, scoprendo le diverse epoche che hanno plasmato Firenze e i suoi molteplici volti. Un’esperienza unica per apprezzare la storia e l’arte della città con attenzione e rispetto.

"I visitatori potranno usufruire di un percorso museale, architettonico e artistico unico al mondo, distribuito su edifici diversi della città, un viaggio tra le diverse epoche storiche di Firenze e i suoi diversi volti". Così Andreina Contessa, direttore generale del neonato sistema museale Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello, a tre mesi dal suo insediamento, presenta la nuova realtà puntando sul turismo slow e sui visitatori consapevoli. "La strategia culturale consiste nell’esaltare le peculiarità dei singoli musei ponendole in relazione" aggiunge parlando dei sette musei (con un’affluenza complessiva di oltre tre milioni di visitatori nel 2025), una collezione di 50. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Accademia e Musei del Bargello. Restauri, progetti e ticket unico: "Turismo slow e consapevole" Leggi anche: Galleria dell'Accademia e Musei del Bargello: biglietto unico e orari unificati Leggi anche: Galleria dell’Accademia e Musei del Bargello accolgono due nuove sculture Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. La rivoluzione di Contessa: «Una nuova identità per Accademia, Bargello e gli altri musei» - Biglietti unici per Accademia e complesso del Bargello, un allestimento rinnovato per le opere di Michelangelo, restauri e percorsi per unire le varie sedi. corrierefiorentino.corriere.it

Galleria dell'Accademia e Musei del Bargello: progetti, percorsi esperienziali, restauri del neonato istituto museale - Galleria dell’Accademia di Firenze, Museo Nazionale del Bargello, Museo delle Cappelle Medicee, Museo di Palazzo Davanzati, Complesso di Orsanmichele, Museo di Casa Martelli e, una volta terminati i ... 055firenze.it

Accademia e Bargello, da biglietto cumulativo a percorsi tematici - Dal biglietto cumulativo ai tre percorsi tematici sono tra le principali novità del gruppo di musei statali Galleria dell'Accademia di Firenze e Musei del Barg ... controradio.it

TGR Rai Toscana. . Sette musei in rete nel nuovo sistema fiorentino Galleria dell'Accademia e Bargello. La nuova direttrice generale Andreina Contessa ha presentato i suoi progetti di riorganizzazione e di proposte di visita, con biglietti validi anche 72 ore e p facebook

Galleria dell'Accademia e Musei del Bargello: biglietto unico e orari unificati x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.