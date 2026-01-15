Accadde oggi | 15 gennaio a Londra nasce il British Museum

Il 15 gennaio segna la nascita del British Museum a Londra. Con oltre 267 anni di storia e una collezione di circa 8 milioni di oggetti, il museo rappresenta un importante punto di riferimento culturale. La sua esposizione permanente è suddivisa in sei sezioni, offrendo un panorama vario e universale di reperti provenienti da diverse civiltà. Un luogo che conserva e valorizza il patrimonio storico mondiale.

Nella sua esposizione permanente, presenta un'enorme selezione di reperti ed è diviso in sei sezioni che mantengono un carattere universalistico Il British Museum di Londra, con i suoi 267 anni di storia e circa 8 milioni di oggetti è, molto

