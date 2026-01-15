Acca Larenzia agguato a Gioventù nazionale Rampelli interroga Piantedosi | ronde armate precedente gravissimo
Acca Larenzia ha presentato un’interrogazione al ministro Piantedosi sulla violenta aggressione a quattro giovani di Gioventù Nazionale avvenuta a Roma tra il 6 e il 7 gennaio. L’episodio, avvenuto nel quartiere Appio-Tuscolano, ha suscitato preoccupazione e richieste di chiarimenti sulle modalità di intervento e sulla presenza di ronde armate. La questione rimane al centro del dibattito sulla sicurezza e l’ordine pubblico.
Annunciato e fatto. “L’interrogazione al ministro dell’Interno sulla brutale aggressione subita da quattro giovani del movimento Gioventù nazionale nella notte tra il 6 e il 7 gennaio a Roma, nel quartiere Appio-Tuscolano è stata depositata”. Così Fabio Rampelli che informa che il testo è agli atti della Camera e sarà replicata in Senato. Un intervento necessario perché – sottolinea il parlamentare di Fratelli d’Italia – quello che è accaduto “non resti soltanto nelle cronache giornalistiche. Ma sia giudicato come un atto grave e di inedita premeditazione”. Acca Larenzia, Rampelli presenta un’interrogazione a Piantedosi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Acca Larenzia, attivisti di gioventù nazionale presi a sprangate
Leggi anche: Acca Larenzia, l’aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale
Acca Larenzia 500 fiaccole di Gioventù nazionale per non dimenticare Le foto del Parco della Rimembranza.
Acca Larenzia, torna l’ombra degli anni di piombo: quattro militanti di Gioventù Nazionale aggrediti a Roma - Aggressione a quattro militanti di Gioventù Nazionale a Roma: indaga la Digos mentre la politica lancia l’allarme sul ritorno della violenza ideologica. tag24.it
Acca Larenzia, 4 attivisti di Gioventù nazionale aggrediti con le spranghe a Roma - Leggi su Sky TG24 l'articolo Acca Larenzia, 4 attivisti di Gioventù nazionale aggrediti con le spranghe a Roma ... tg24.sky.it
Acca Larenzia, quattro militanti di Gioventù Nazionale aggrediti con spranghe a Roma - L'episodio si sarebbe verificato durante l'affissione di manifesti relativi alla commemorazione di Acca Larenzia di oggi pomeriggio. msn.com
Acca Larenzia: la commemorazione istituzionale e il raduno CasaPound. Il reportage di Salvatore Gulisano facebook
E intanto ieri, a via Acca Larenzia, è andata in scena la consueta sfilata di trogloditi col braccio alzato. Però ci diranno che era solo folklore, che i veri “cattivi” sono i cittadini che scendono in piazza contro uno Stato criminale che ha sterminato 67.000 innocenti x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.