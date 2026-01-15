Acca Larenzia agguato a Gioventù nazionale Rampelli interroga Piantedosi | ronde armate precedente gravissimo

Acca Larenzia ha presentato un’interrogazione al ministro Piantedosi sulla violenta aggressione a quattro giovani di Gioventù Nazionale avvenuta a Roma tra il 6 e il 7 gennaio. L’episodio, avvenuto nel quartiere Appio-Tuscolano, ha suscitato preoccupazione e richieste di chiarimenti sulle modalità di intervento e sulla presenza di ronde armate. La questione rimane al centro del dibattito sulla sicurezza e l’ordine pubblico.

Annunciato e fatto. “L’interrogazione al ministro dell’Interno sulla brutale aggressione subita da quattro giovani del movimento Gioventù nazionale nella notte tra il 6 e il 7 gennaio a Roma, nel quartiere Appio-Tuscolano è stata depositata”. Così Fabio Rampelli che informa che il testo è agli atti della Camera e sarà replicata in Senato. Un intervento necessario perché – sottolinea il parlamentare di Fratelli d’Italia – quello che è accaduto “non resti soltanto nelle cronache giornalistiche. Ma sia giudicato come un atto grave e di inedita premeditazione”. Acca Larenzia, Rampelli presenta un’interrogazione a Piantedosi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Acca Larenzia, agguato a Gioventù nazionale. Rampelli “interroga” Piantedosi: ronde armate, precedente gravissimo Leggi anche: Acca Larenzia, attivisti di gioventù nazionale presi a sprangate Leggi anche: Acca Larenzia, l’aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Acca Larenzia 500 fiaccole di Gioventù nazionale per non dimenticare Le foto del Parco della Rimembranza. Acca Larenzia, torna l’ombra degli anni di piombo: quattro militanti di Gioventù Nazionale aggrediti a Roma - Aggressione a quattro militanti di Gioventù Nazionale a Roma: indaga la Digos mentre la politica lancia l’allarme sul ritorno della violenza ideologica. tag24.it

