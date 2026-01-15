Abuso d' ufficio e favori sessuali | assolto l' ex sindaco Santomauro

Il tribunale di Salerno ha assolto Giovanni Santomauro, ex sindaco di Battipaglia, dalle accuse di abuso d'ufficio, favoreggiamento e richieste di favori sessuali. La decisione si basa sull'assenza di elementi che dimostrino le imputazioni contestate. La sentenza rappresenta un importante pronunciamento sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’ex primo cittadino, confermando la sua posizione di innocencee.

Il tribunale di Salerno ha assolto ieri, con formula piena, Giovanni Santomauro, ex sindaco di Battipaglia, dalle accuse di abuso d'ufficio, favoreggiamento nei confronti di imprenditori ritenuti vicini al clan dei casalesi e, in particolare, dalle gravi accuse di aver ottenuto favori sessuali da. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

