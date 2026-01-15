Abusi sessuali sui giovani pazienti | osteopata condannato a 20 anni di carcere

Un osteopata è stato condannato a 20 anni di carcere dalla Corte d’assise di Brescia, per aver commesso abusi sessuali aggravati su diversi giovani pazienti, tra cui alcuni minorenni. La sentenza conclude un procedimento che ha portato alla luce comportamenti gravemente illeciti e inappropriati, evidenziando l'importanza di tutela e rispetto nei rapporti professionali con i pazienti più vulnerabili.

Vent'anni di reclusione. È questa la condanna inflitta dalla Corte d'assise di Brescia, presieduta da Roberto Spanò, a un osteopata accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di diversi pazienti, alcuni dei quali minorenni. Una pena più severa rispetto a quella richiesta dalla pubblica accusa, che aveva chiesto 16 anni di carcere. Il professionista, di origine albanese e residente a Bologna, per lungo tempo ha operato in Franciacorta e in diverse zone del Nord Italia, effettuando visite sia in studi e ambulatori sia a domicilio. Proprio durante i trattamenti osteopatici si sarebbero verificate le violenze contestate.

