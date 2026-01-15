Abodi avvisa | Serve alzare l’attenzione sui passaggi di proprietà nel calcio il modello inglese…
Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha sottolineato l'importanza di rafforzare la vigilanza sui passaggi di proprietà nel calcio, evidenziando il modello inglese come esempio di trasparenza. In audizione al Senato, Abodi ha illustrato le linee guida per una gestione più chiara e regolamentata delle acquisizioni dei club professionistici, rispondendo alle preoccupazioni emerse nel settore e puntando a un miglioramento complessivo del sistema.
Abodi avvisa: «Serve alzare l'attenzione sui passaggi di proprietà nel calcio, il modello inglese.». Le parole del Ministro dello Sport Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, è intervenuto in Senato per tracciare la nuova rotta sulle acquisizioni dei club professionistici, rispondendo ai recenti dubbi emersi nel settore.
