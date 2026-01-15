Abc nuovo scontro politico Addonizio la difende | Approvare i bilanci

In un contesto politico in evoluzione, Abc si trova al centro di un dibattito sulla gestione e i bilanci. Addonizio, sostenitore dell’azienda, sottolinea l’importanza di approvare i bilanci per garantire il funzionamento del servizio e l’interesse della città. La questione evidenzia le sfide e le responsabilità legate alla continuità operativa di ABC, chiamata a superare le tensioni politiche per mantenere i propri livelli di servizio.

“Ho il dovere di difendere il servizio e l’interesse della città e continuerò a battermi affinchè ABC sia messa nelle condizioni di operare. Ogni ulteriore rinvio non è neutro, è una decisione politica che pesa direttamente sulla Città. Qui non è in gioco un dibattito interno, ma il funzionamento di un servizio essenziale. Ogni giorno di stallo è una responsabilità precisa e, arrivati a questo punto, qualcuno dovrà farsene carico”. Così l’assessore all’Ambiente del Comune di Latina, Franco Addonizio, replica sulla vicenda dell’Azienda dei beni comuni, di fatto aprendo una frattura rispetto alle altre realtà della maggioranza di governo del capoluogo pontino: “L’azienda è ferma perché priva degli atti fondamentali di gestione non approvati dal settore finanziario. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

