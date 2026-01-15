Abc nuovo scontro politico Addonizio la difende | Approvare i bilanci
In un contesto politico in evoluzione, Abc si trova al centro di un dibattito sulla gestione e i bilanci. Addonizio, sostenitore dell’azienda, sottolinea l’importanza di approvare i bilanci per garantire il funzionamento del servizio e l’interesse della città. La questione evidenzia le sfide e le responsabilità legate alla continuità operativa di ABC, chiamata a superare le tensioni politiche per mantenere i propri livelli di servizio.
“Ho il dovere di difendere il servizio e l’interesse della città e continuerò a battermi affinchè ABC sia messa nelle condizioni di operare. Ogni ulteriore rinvio non è neutro, è una decisione politica che pesa direttamente sulla Città. Qui non è in gioco un dibattito interno, ma il funzionamento di un servizio essenziale. Ogni giorno di stallo è una responsabilità precisa e, arrivati a questo punto, qualcuno dovrà farsene carico”. Così l’assessore all’Ambiente del Comune di Latina, Franco Addonizio, replica sulla vicenda dell’Azienda dei beni comuni, di fatto aprendo una frattura rispetto alle altre realtà della maggioranza di governo del capoluogo pontino: “L’azienda è ferma perché priva degli atti fondamentali di gestione non approvati dal settore finanziario. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Abc, Noi moderati difende il lavoro di Addonizio: "Serve responsabilità, non ostruzionismo"
Leggi anche: Detrazioni Irpef per i figli, scontro politico a Parma: Forza Italia difende la proposta Vignali
LATINA | Commissione Trasparenza bloccata sulla Abc: scontro sui bilanci e audizioni saltate; Scontro politico sulla scuola, ecco perché il governo commissaria quattro regioni; SCONTRO TRA ABC E COMUNE, FIORE (GRUPPO MISTO): PARLANO LINGUE DIVERSE, LA CITTÀ È OSTAGGIO; Scontro politico sulle leggi anti-odio, Coalizione e Verdi contrari.
Abc, nuovo scontro politico. Addonizio la difende: "Approvare i bilanci" - “Ho il dovere di difendere il servizio e l’interesse della città e continuerò a battermi affinchè ABC sia messa nelle condizioni di operare. latinatoday.it
ABC, lo scontro esplode nella maggioranza. Addonizio attacca: “Così l’azienda è paralizzata” - Quello che fino a poche settimane fa veniva raccontato come un semplice rallentamento tecnico si è ormai trasformato in uno scontro politico interno alla maggioranza di centrodestra al Comune di ... latinaoggi.eu
Comune e Abc, lo scontro sui bilanci blocca servizi e assunzioni - Consuntivo 2024 e preventivi ancora fermi tra pareri negativi, rilievi dei revisori e responsabilità che si rimpallano ... latinaoggi.eu
Nuovo scontro tra il gruppo Guardare al Futuro e la compagine capeggiata dal sindaco Landro, che secondo la minoranza «non fornisce risposte su alcune scelte strategiche dell’Ente» facebook
Si accende lo scontro sul nuovo fuorigioco: UEFA e Federcalcio britanniche contrarie alla proposta della FIFA sul ritorno del concetto di “luce” x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.