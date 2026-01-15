Abbonamento unico metropolitano sindaci del Mugello | Un' opportunità

I sindaci del Mugello annunciano un nuovo abbonamento unico metropolitano, pensato per semplificare gli spostamenti tra il territorio e Firenze. Questa iniziativa permette di utilizzare in modo integrato tramvia, bus, treni e servizi extraurbani, offrendo ai cittadini un’opzione più conveniente e comoda per muoversi quotidianamente. L’obiettivo è favorire una mobilità più efficiente e sostenibile, facilitando gli spostamenti tra il Mugello e la città.

Firenze, 15 gennaio 2026 – Una nuova agevolazione per chi si sposta dal territorio metropolitano alla città di Firenze con i mezzi del trasporto pubblico locale in forma integrata: si parla di tramvia, bus urbano, extraurbano e treno. La sta mettendo a punto la Città Metropolitana di Firenze, come ha recentemente annunciato la sindaca di Firenze e metropolita, Sara Funaro. Una iniziativa che è rivolta ai pendolari, ai lavoratori, agli studenti che, per vati motivi, utilizzano i mezzi di trasporto pubblico: si parla di un unico pass per i comuni del territorio metropolitano, con una tariffa agevolata in base alla distanza dal capoluogo fiorentino.

