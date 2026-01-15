Abbandonano rifiuti in centro ma vengono traditi da pacco Amazon e scontrino multati

A Viterbo prosegue il contrasto al conferimento illecito dei rifiuti nel centro storico. Dopo i controlli in via Saffi, polizia locale e Viterbo Ambiente intensificano le verifiche nelle zone più sensibili, con l’obiettivo di reprimere il fenomeno. La presenza di pacchi Amazon e scontrini come prove ha contribuito a identificare i responsabili, che sono stati sanzionati. L’azione mira a mantenere il decoro urbano e a scoraggiare comportamenti illeciti.

Non si ferma la stretta sul conferimento selvaggio dei rifiuti nel centro storico di Viterbo. Dopo i controlli scattati in via Saffi, l'operazione congiunta tra polizia locale e Viterbo ambiente si allarga a macchia d'olio anche nelle altre zone nevralgiche della città, con l'obiettivo dichiarato.

Eboli, rifiuti abbandonati per strada: topi e degrado in centro - In via Gramsci, in centro, da giorni sono stati accantonati rifiuti di ogni genere senza tener conto della raccolta differenziata tanto che l'immondizia è ... ilmattino.it

Sversano rifiuti speciali al centro della strada ma vengono ripresi dalle telecamere - Rifiuti speciali sversati sul territorio comunale di Casapesenna ma gli incivili vengono ripresi dalle telecamere e sono già in corso le attività per l'identificazione. casertanews.it

ABBANDONI I RIFIUTI RISCHI LA DENUNCIA PENALE Con l’entrata in vigore del decreto legge “Terra dei fuochi”, anche i privati cittadini (quindi non più solamente le ditte o le imprese) sono soggetti a denunce penali se abbandonano rifiuti sul territorio. facebook

Abbandonano rifiuti nel parco, due persone identificate a Pomigliano. Nel corso dei controlli della polizia municipale contro i reati ambientali #ANSA x.com

