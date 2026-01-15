A Verbania riparte Lampi sul Loggione | sabato 17 gennaio in scena Kamikaze

Prende il via l'edizione numero 39 della rassegna teatrale "Lampi sul Loggione".Il programma 2026 si distingue per la capacità di coniugare riflessione, divertimento, memoria e ironia. Sei titoli scelti per valorizzare tradizione e contemporaneità, affidati a interpreti e compagnie consolidate.Il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche: 'Lo schiaccianoci', sabato 17 gennaio al Teatro Due

Leggi anche: "Tra sacro e villeggiatura", sabato 17 gennaio visita guidata a Montenero

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Al via Lampi sul Loggione - Prende il via la 39ª edizione della rassegna 'Lampi sul Loggione', curata dall'associazione Lampi sul Teatro. verbanianotizie.it