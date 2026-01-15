A Train Street il rito della ferrovia che passa tra i café le influencer e la fine di ogni autenticità

A Train Street, la via ferroviaria di Hanoi, è diventata famosa per il passaggio dei treni tra caffetterie e visitatori, attirando l’attenzione sui social. Tuttavia, le recenti preoccupazioni sulla sicurezza pubblica potrebbero portare alla chiusura di questa attrazione, sollevando riflessioni sulla conservazione dell’autenticità di un luogo unico e sul suo futuro.

Hanoi cambia volto alla sua Train Street: ecco come diventerà - Il governo ha deciso di chiudere tutti i bar e le attività abusive sorte negli anni lungo i binari della ... siviaggia.it

Ferrovie: Vietnam, governo valuta sospensione del transito dei treni passeggeri lungo la celebre Train Street x.com

Addio foto e video dei turisti seduti ai tavolini de bar, con i treni che passano a pochi centimetri da loro. Le autorità di Hanoi in Vietnam hanno infatti proposto di sospendere il passaggio dei convogli passeggeri attraverso la celebre Train Street, la strada dei ba facebook

