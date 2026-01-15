A Train Street il rito della ferrovia che passa tra i café le influencer e la fine di ogni autenticità

Da vanityfair.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Train Street, la via ferroviaria di Hanoi, è diventata famosa per il passaggio dei treni tra caffetterie e visitatori, attirando l’attenzione sui social. Tuttavia, le recenti preoccupazioni sulla sicurezza pubblica potrebbero portare alla chiusura di questa attrazione, sollevando riflessioni sulla conservazione dell’autenticità di un luogo unico e sul suo futuro.

Ad Hanoi la «via dei treni» è virale da anni su Instragram. Le minacce alla sicurezza pubblica porteranno ora, forse, alla sua scomparsa. Ma cosa ha trasformato una normale via in un fenomeno social?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

a train street il rito della ferrovia che passa tra i caf233 le influencer e la fine di ogni autenticit224

© Vanityfair.it - A Train Street, il rito della ferrovia che passa tra i café, le influencer e la fine di ogni autenticità

Leggi anche: Dalle carrozze degli anni '30 ai borghi illuminati dai mercatini, la corsa del treno storico della Ferrovia dei Parchi è un rito che unisce la nostalgia ferroviaria al turismo lento e d’esperienza

Leggi anche: Giani tra le cuoche della Sagra del Cinghiale di Chianni: Questa è l'autenticità della Toscana – Il video

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

A Train Street, il rito della ferrovia che passa tra i café, le influencer e la fine di ogni autenticità.

Vietnam: Hanoi vieta i tour sulla famosa Train Street - Il Dipartimento del turismo di Hanoi ha vietato l'organizzazione di tour alla famosa "Train Street", situata nel centro turistico della metropoli, a causa dei rischi legati alla sicurezza ferroviaria, ... ansa.it

train street rito ferroviaIn Vietnam a rischio i treni della celebre Train Street - Le autorità di Hanoi propongono di sospendere il passaggio dei treni passeggeri attraverso la celebre Train Street, la strada dei bar sui binari diventata simbolo turistico della capitale vietnamita. huffingtonpost.it

Hanoi cambia volto alla sua Train Street: ecco come diventerà - Il governo ha deciso di chiudere tutti i bar e le attività abusive sorte negli anni lungo i binari della ... siviaggia.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.