A Train Street il rito della ferrovia che passa tra i café le influencer e la fine di ogni autenticità
A Train Street, la via ferroviaria di Hanoi, è diventata famosa per il passaggio dei treni tra caffetterie e visitatori, attirando l’attenzione sui social. Tuttavia, le recenti preoccupazioni sulla sicurezza pubblica potrebbero portare alla chiusura di questa attrazione, sollevando riflessioni sulla conservazione dell’autenticità di un luogo unico e sul suo futuro.
