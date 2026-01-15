A Testa Alta anticipazioni sull’ultima puntata del 21 gennaio
Sabrina Ferilli è una donna che non abbassa lo sguardo nella nuova fiction di Canale 5 A Testa Alta, in onda in prima serata da mercoledì 7 gennaio 2026. L’attrice veste i panni di Virginia Terzi, preside di un liceo in una piccola località affacciata su un lago, la cui esistenza viene travolta quando online compare un video compromettente che la ritrae insieme al suo amante. Da quell’istante, la donna decide di reagire e combattere contro chi sta tentando in ogni modo di estrometterla dal suo ruolo all’interno della scuola. Le tre puntate di A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna saranno disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity dopo la messa in onda televisiva. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Leggi anche: A Testa Alta, anticipazioni ultima puntata di mercoledì 21 gennaio 2026
Leggi anche: A testa alta, anticipazioni terza puntata del 21 gennaio: Virginia verrà arrestata, Cecilia nasconde dei segreti
A testa alta il finale: Virginia scopre chi voleva farle del male? La scomparsa di Rocco cambia tutto - Ecco le anticipazioni per l'ultima puntata in onda il 21 gennaio 2026 su Canale 5 ... ultimenotizieflash.com
Come finisce A Testa Alta, anticipazioni ultima puntata 21 gennaio 2025/ Virginia accusata di omicidio - Come finisce A Testa Alta, anticipazioni ultima puntata 21 gennaio 2025: Virginia Terzi accusata di omicidio, piano contro di lei ... ilsussidiario.net
A testa alta, anticipazioni terza puntata del 21 gennaio: Virginia verrà arrestata, Cecilia nasconde dei segreti - Le anticipazioni della terza e ultima puntata di A testa alta – Il coraggio di una donna in onda mercoledì 21 gennaio alle ore 21:50 su Canale5 ... fanpage.it
State seguendo A Testa Alta Sabrina Ferilli è superlativa in questo ruolo. La fragilità di Virginia, ma anche la sua ingenuità nel seguire molto probabilmente un uomo sbagliato. La fiction è sempre più coinvolgente #ATestaAlta facebook
A Testa Alta, le anticipazioni della seconda puntata (14 gennaio): la preside scopre che il video non è solo una gogna social x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.