A Testa Alta anticipazioni sull’ultima puntata del 21 gennaio

Sabrina Ferilli è una donna che non abbassa lo sguardo nella nuova fiction di Canale 5 A Testa Alta, in onda in prima serata da mercoledì 7 gennaio 2026. L’attrice veste i panni di Virginia Terzi, preside di un liceo in una piccola località affacciata su un lago, la cui esistenza viene travolta quando online compare un video compromettente che la ritrae insieme al suo amante. Da quell’istante, la donna decide di reagire e combattere contro chi sta tentando in ogni modo di estrometterla dal suo ruolo all’interno della scuola. Le tre puntate di A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna saranno disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity dopo la messa in onda televisiva. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

