A Stoccarda, la diocesi si è scusata per una messa di Natale trasmessa in televisione, in cui la scena della natività è stata rappresentata in modo molto realistico, includendo un’attrice nell’atto di simularsi nella mangiatoia. L’evento ha sollevato critiche e riflessioni sulla rappresentazione delle tradizioni religiose nelle trasmissioni ufficiali.

La diocesi di Stoccarda si è scusata per una messa di Natale teletrasmessa in cui la scena della natività è stata mostrata in modo per così dire iperrealistico, ossia con l’accoccolarsi nella mangiatoia di un’attrice rantolante e coperta di simil-placenta. La scena è stata reputata di cattivo gusto dai più tradizionalisti, nonostante che il celebrante si affannasse a insistere su come il bambinello fosse venuto al mondo proprio in quelle condizioni: una persona presente e viva, indifesa e perturbante (anche se, probabilmente, stava facendo un po’ di confusione fra il Vangelo e “ Stranger things ”). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - A Stoccarda succede che anche la messa di Natale si piega alle esigenze della regia

Leggi anche: L’università che guarda all’innovazione, parla il rettore della Pegaso: «La formazione telematica? Così rispondiamo alle esigenze degli studenti e del mondo di oggi» – L’intervista

Leggi anche: A Natale succede anche questo: la spesa si trasforma in qualcosa di più

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Gennaio, tempo di mercato di riparazione. Dopo un 2025 difficile, se Lancia avesse in serbo il "colpo" per il suo anniversario Una nuova Stratos su base MC20 firmata Fiorio. Siamo a gennaio e, proprio come succede nel calciomercato, quando la squadr facebook