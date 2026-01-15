A Stoccarda succede che anche la messa di Natale si piega alle esigenze della regia

A Stoccarda, la diocesi si è scusata per una messa di Natale trasmessa in televisione, in cui la scena della natività è stata rappresentata in modo molto realistico, includendo un’attrice nell’atto di simularsi nella mangiatoia. L’evento ha sollevato critiche e riflessioni sulla rappresentazione delle tradizioni religiose nelle trasmissioni ufficiali.

La diocesi di Stoccarda si è scusata per una messa di Natale teletrasmessa in cui la scena della natività è stata mostrata in modo per così dire iperrealistico, ossia con l’accoccolarsi nella mangiatoia di un’attrice rantolante e coperta di simil-placenta. La scena è stata reputata di cattivo gusto dai più tradizionalisti, nonostante che il celebrante si affannasse a insistere su come il bambinello fosse venuto al mondo proprio in quelle condizioni: una persona presente e viva, indifesa e perturbante (anche se, probabilmente, stava facendo un po’ di confusione fra il Vangelo e “ Stranger things ”). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

