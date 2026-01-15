A Spazio Cultura la storia di Alexander Grothendieck il genio matematico protagonista del libro di Pietro Aiena

Martedì 20 gennaio alle 17:30, Spazio Cultura Libreria Macaione a Palermo ospiterà la presentazione del libro di Pietro Aiena,

Martedì 20 gennaio dalle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca, 102 - Palermo, per il primo incontro del nuovo anno verrà presentato il libro di Pietro Aiena “In fuga dal mondo Storia di Alexander Grothendieck”, un genio matematico, un saggio biografico. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Allo spazio cultura la presentazione del libro: "pagare il pizzo non paga"

Leggi anche: Tenuta La Fortezza, la storia di Giancarlo Siani: il 12 dicembre la presentazione del libro di Pietro Perone “Terra nemica”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

L’Herberia celebra un secolo di storia con uno spettacolo tra passato e futuro.

Nasce Acea Heritage, in mostra storia e cultura dell'azienda - Acea svela la sua storia e i suoi 'tesori' artistici in un viaggio tra opere, documenti e oggetti: è nato Acea Heritage, un nuovo spazio espositivo allestito nell’ex salone del pubblico della storica ... ansa.it

DOMENICA AL TEATRO – SECONDA PARTE DI STAGIONE Riparte la risata al Teatro Punto Zero – Spazio Cultura di Itri! La seconda parte della rassegna teatrale comica 2025/2026 prenderà il via da domenica 25 gennaio con un calendario ricco di app facebook