Il Cinema delle Provincie presenta l’esordio alla regia di Ekaterina Khudenkikh con la proiezione del suo film

Cosa: Presentazione ufficiale e proiezione del film A se stesso, esordio alla regia di Ekaterina Khudenkikh. Dove e Quando: Lunedì 19 gennaio alle ore 19.00, presso il Cinema delle Provincie di Roma. Perché: Un’opera pluripremiata che esplora con sensibilità e ironia il senso della vita davanti alla fragilità del tempo. L’attesa per il debutto cinematografico di una nuova voce nel panorama autoriale italiano giunge a compimento nella Capitale. Lunedì 19 gennaio, lo storico Cinema delle Provincie di Roma ospiterà la presentazione ufficiale di A se stesso, l’opera prima della regista, sceneggiatrice e autrice Ekaterina Khudenkikh. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - A se stesso: l’esordio di Ekaterina Khudenkikh al Cinema delle Provincie

