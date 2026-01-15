A Santa Maria a Colonica | Stop al traffico selvagglo

A Santa Maria a Colonica, i residenti chiedono di fermare il traffico selvaggio che interessa via del Ferro e via delle Fonti. In questi giorni, alcuni abitanti hanno esposto striscioni per sensibilizzare sulla situazione e promuovere interventi mirati a garantire la sicurezza e il rispetto delle zone residenziali. La questione riguarda la necessità di trovare soluzioni concrete per limitare il passaggio di veicoli non autorizzati e tutelare la qualità della vita nel quartiere.

"Basta al traffico selvaggio in via del Ferro e via delle Fonti". E’ uno degli striscioni esposti nei giorni scorsi da un gruppo di residenti. Una trentina di cittadini si sono ritrovati in via del Ferro e via delle Fonti in coincidenza con le fasce orarie "di punta" per quel che riguarda il traffico: il primo sit in si è svolto intorno alle 8 ed è durato poco più di un’ora, il secondo è iniziato verso le 16.30 per concludersi dopo un’ora e mezza. Una duplice iniziativa con cui i manifestanti, senza bloccare il traffico, hanno voluto porre l’accento sulle criticità da loro riscontrate nella zona e chiedere all’amministrazione (commissariale adesso, politica poi) una serie di provvedimenti volti a migliorarne sicurezza e vivibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

