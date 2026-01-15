A Ravenna nasce il primo ospedale italiano per cavallucci marini finanziato da un brand di lusso

A Ravenna nasce il primo ospedale italiano dedicato ai cavallucci marini, previsto per l’estate 2026. Situato a Marina di Ravenna, nell’edificio ex stabulario di viale delle Nazioni, rappresenta una struttura innovativa e unica nel suo genere. Finanziato da un brand di lusso, questo progetto mira a garantire cure specializzate per questa specie marina, contribuendo alla conservazione e allo studio dei cavallucci marini a livello nazionale.

Sarà la prima struttura organizzata a livello nazionale in grado di curare i cavallucci marini. Il nuovo “ospedale”, atteso per l’estate del 2026, troverà spazio a Marina di Ravenna nell’edificio di proprietà dell’Autorità Portuale situato in viale delle Nazioni al civico 8, ex stabulario. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

