A Prato emergenza criminale urgono rinforzi | il procuratore Tescaroli scrive al ministro Piantedosi

Da firenzetoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il procuratore capo di Prato, Luca Tescaroli, ha scritto al ministro Piantedosi per segnalare l’esigenza di rafforzare le forze dell’ordine nella zona. La lettera evidenzia la situazione di emergenza criminale e la necessità di interventi immediati per garantire maggiore sicurezza e controllo sul territorio pratese. La richiesta mira a sostenere le attività investigative e a prevenire un ulteriore deterioramento della situazione.

Il procuratore capo di Prato, Luca Tescaroli, ha scritto al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, per chiedere al governo di potenziare l'organico delle forze dell'ordine sul territorio pratese, in quanto “sussistono ragioni di assoluta urgenza per provvedere a innesti del personale e al. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

