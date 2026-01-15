A Prato emergenza criminale urgono rinforzi | il procuratore Tescaroli scrive al ministro Piantedosi

Il procuratore capo di Prato, Luca Tescaroli, ha scritto al ministro Piantedosi per segnalare l’esigenza di rafforzare le forze dell’ordine nella zona. La lettera evidenzia la situazione di emergenza criminale e la necessità di interventi immediati per garantire maggiore sicurezza e controllo sul territorio pratese. La richiesta mira a sostenere le attività investigative e a prevenire un ulteriore deterioramento della situazione.

