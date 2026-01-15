A Montesilvano consegnato l’assegno di Mettici il Cuore alla Casa di Cristina

A Montesilvano, l’associazione Amare Montesilvano ha consegnato ufficialmente l’assegno derivante dall’ottava edizione di “Mettici il Cuore”. La rassegna solidale ha deciso di destinare il ricavato alle attività della “Casa di Cristina Onlus”, un punto di riferimento per le persone con disabilità nel territorio. L’evento testimonia l’impegno della comunità nel sostenere iniziative sociali e di solidarietà locale.

