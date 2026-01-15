A Montesilvano consegnato l’assegno di Mettici il Cuore alla Casa di Cristina
A Montesilvano, l’associazione Amare Montesilvano ha consegnato ufficialmente l’assegno derivante dall’ottava edizione di “Mettici il Cuore”. La rassegna solidale ha deciso di destinare il ricavato alle attività della “Casa di Cristina Onlus”, un punto di riferimento per le persone con disabilità nel territorio. L’evento testimonia l’impegno della comunità nel sostenere iniziative sociali e di solidarietà locale.
L’associazione Amare Montesilvano ha ufficializzato la donazione del ricavato dell’ottava edizione di “Mettici il Cuore”, la rassegna solidale che quest’anno ha scelto di sostenere le attività della “Casa di Cristina Onlus”, punto di riferimento territoriale per le persone con disabilità e le. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: "Mettici il cuore 8", terminati i laboratori natalizi dell'associazione Amare Montesilvano [FOTO]
Leggi anche: Raccolti 800 eur nella tombolata di beneficenza a Montesilvano da destinare alla "Casa di Cristina"
Vita Indipendente 2026: al via il bando L’Amministrazione comunale di Montesilvano annuncia l’apertura dei termini per la presentazione delle istanze relative ai Progetti di Vita Indipendente per l’annualità 2026. Il bando, finanziato nell'ambito del Progra facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.