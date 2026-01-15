A Monopoli la prima presentazione de la rosa di Gaza

Venerdì 16 gennaio a Monopoli, presso la biblioteca civica “Prospero Rendella”, si terrà la presentazione di “La rosa di Gaza”, una raccolta di 50 poesie scritte da dieci donne palestinesi. L’evento, in anteprima nazionale, si svolgerà alle 18 e segna l’uscita contemporanea del volume, pubblicato da Les Flâneurs. Un’occasione per conoscere una testimonianza poetica di una realtà complessa e significativa.

Venerdì 16 gennaio, in anteprima nazionale, nella biblioteca civica “Prospero Rendella” di Monopoli (largo Giuseppe Garibaldi, 24), alle 18, sarà presentata “La rosa di Gaza”, una raccolta di 50 poesie scritte da dieci donne palestinesi in uscita lo stesso giorno per le stampe di Les Flâneurs Edizioni. Questo volume, curato da Alessandro Cannavale, Luca Crastolla e Lucia Cupertino per la collana “Icone”, raccoglie le voci di studentesse, professioniste e madri, offrendo un ritratto corale e intimo della vita – sotto assedio – nella Striscia e, in particolare, nella città palestinese attraverso le storie di donne che hanno conosciuto l’occupazione sin dall’infanzia e che affrontano le conseguenze di una guerra che non sembra trovare soluzione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

