A Meda sta per essere completato un nuovo parco di 5.000 mq, progettato per prevenire allagamenti. Questo intervento nasce in risposta al nubifragio del 22 settembre, che ha causato ingenti danni alla città. La realizzazione di quest’area verde rappresenta un passo importante per migliorare la gestione delle acque e rafforzare la resilienza del territorio contro future emergenze.

La ferita è ancora aperta: Meda non dimentica il nubifragio dello scorso 22 settembre. Una pioggia torrenziale (200 mm di pioggia caduta in poche ore) che ha messo sott’acqua l’intero comune. Strade, cantine, negozi, box: tutti a mollo, con ingenti danni economici e attività commerciali rimaste. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: Ferrara premiata per il progetto del grande parco da 55mila mq che avrà i sensori “Tree Talker”

Leggi anche: La Polonia costruirà muro anti-droni da 2 miliardi ma sarà pronto solo tra 2 anni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

A Meda un grande parco di 5mila mq anti allagamento (sarà pronto tra poco) - Gli operai sono al lavoro da oltre un mese: a che punto è il cantiere e che cosa sorgerà in quell'angolo della città ... monzatoday.it