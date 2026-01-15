A Latisana corso di ballo di gruppo gratuito per gli over 65

A Latisana è aperto un corso di ballo di gruppo gratuito dedicato agli over 65. Un’opportunità per mantenersi attivi, socializzare e godere di momenti di svago in compagnia. La proposta è pensata per favorire il benessere fisico e mentale, offrendo un’occasione di incontro e divertimento in un contesto accogliente e adatto alle esigenze della terza età.

