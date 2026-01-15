A Latisana corso di ballo di gruppo gratuito per gli over 65
A Latisana è aperto un corso di ballo di gruppo gratuito dedicato agli over 65. Un’opportunità per mantenersi attivi, socializzare e godere di momenti di svago in compagnia. La proposta è pensata per favorire il benessere fisico e mentale, offrendo un’occasione di incontro e divertimento in un contesto accogliente e adatto alle esigenze della terza età.
Muoversi, divertirsi e stare in compagnia: una buona ricetta di vita anche per le persone non più giovani. La Città di Latisana ci ha pensato organizzando un corso di ballo di gruppo, gratuito per persone dai 65 anni in su, che si terrà nella Palestra dell'oratorio Gaspari. I posti disponibili sono per un massimo di 20 partecipanti. Le date degli incontri saranno settimanali, dal 19 gennaio fino al 27 aprile, dalle 9.30 alle 10.30. Per informazioni e iscrizioni: A.S.D. Top Dance Friuli, [email protected] - tel. 320 2529151. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
