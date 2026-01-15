A La Claque riparte la stagione degli Uboot70 con la Saturday Night Fever

A La Claque riparte la stagione degli Uboot70 con la Saturday Night Fever. Sabato 17 gennaio alle 21:30, la storica band genovese, attiva dagli anni '90, torna sul palco per riproporre la musica Dance e Disco degli anni ’70. Un appuntamento dedicato agli amanti di quei suoni, per vivere una serata all'insegna della buona musica dal vivo.

Sabato 17 gennaio alle ore 21:30 sul palco della Claque tornano gli Uboot70, storica band genovese nata nei primi anni Novanta, animatrice di decine di serate all’insegna della Disco Music anni '70 più sfrenata. È un nuovo appuntamento della stagione Saturday Night Fever, un ciclo di serate, in. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

