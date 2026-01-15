A Ischia si blocca la raccolta rifiuti | il mezzo navale di trasporto è guasto

A Ischia, la raccolta dei rifiuti solidi urbani è temporaneamente sospesa a causa di un guasto al mezzo navale di trasporto. La Prefettura ha convocato una riunione con i sindaci dell’isola per valutare la situazione e trovare soluzioni rapide. La problematica, ancora in fase di gestione, evidenzia le difficoltà logistiche legate alla mobilità insulare.

I rifiuti non lasciano le isole: problemi alla nave trasportatrice - Convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è tenuta stamane a Palazzo di governo una riunione dedicata alle problematiche del trasporto dei rifiuti solidi urbani dalle Isole del Golfo. napolitoday.it

Ischia, stop momentaneo al trasporto dei rifiuti: riunione in Prefettura - Questa mattina, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato una riunione per affrontare le problematiche legate al trasporto dei rifiuti solidi urbani dalle Isole del Golfo di Napoli. msn.com

