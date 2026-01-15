A Ischia si blocca la raccolta rifiuti | il mezzo navale di trasporto è guasto

A Ischia, la raccolta dei rifiuti solidi urbani è temporaneamente sospesa a causa di un guasto al mezzo navale di trasporto. La Prefettura ha convocato una riunione con i sindaci dell’isola per valutare la situazione e trovare soluzioni rapide. La problematica, ancora in fase di gestione, evidenzia le difficoltà logistiche legate alla mobilità insulare.

Riunione in Prefettura coi sindaci dell'isola di Ischia: il guasto del mezzo di trasporto navale ha causato il temporaneo stop alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

