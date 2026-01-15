Il 10 gennaio a Engelberg, in Svizzera, Matteo Zilla, 37 anni, ha dimostrato prontezza e senso di responsabilità intervenendo per soccorrere uno sciatore rimasto intrappolato sotto la neve. In quella giornata caratterizzata da forti precipitazioni e scarsa visibilità, il direttore creativo italiano ha agito senza esitazioni, contribuendo a evitare conseguenze più gravi. Un gesto di solidarietà che evidenzia l'importanza di intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza.

U n gesto di coraggio ha evitato il peggio dopo una valanga in Svizzera, precisamente a Engelberg. Matteo Zilla, 37enne direttore creativo italiano, ha soccorso uno sciatore rimasto intrappolato sotto una coltre di neve fresca lo scorso 10 gennaio, durante una giornata caratterizzata da precipitazioni intense e visibilità ridotta. Vacanze in montagna: i consigli per la sicurezza. guarda le foto Valanga in Svizzera: l’avvistamento dello sciatore e il soccorso immediato. Il video dell’intervento, diffuso sui social, cattura la scena drammatica: Matteo Zilla nota in lontananza un braccio – e poi un piede – emergere dalla neve profonda circa 50 centimetri. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A compiere l'intervento è stato un 37enne italiano, che non ci ha pensato due volte e ha salvato la vita al malcapitato

