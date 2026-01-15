Checco Zalone ha sorpreso una fan nel video di compleanno, diventato rapidamente virale su TikTok. L’attore e regista, ancora presente nelle sale con il suo ultimo film, Buen Camino, ha condiviso un momento spontaneo che ha attirato l’attenzione di molti utenti. La clip testimonia il suo modo semplice e autentico di interagire con il pubblico, rafforzando il suo rapporto con i fan e consolidando la sua presenza nel panorama cinematografico italiano.

Sorpresa di Checco Zalone nel video di compleanno di una fan. L’attore e regista, ancora nelle sale con il film uscito a Natale, Buen Camino, è andato virale grazie alla clip pubblicata su Tiktok. Intercettato mentre era a cena fuori da una fan, Vittoria, Checco ha preso parte a un video per un 18esimo. Una conclusione perfetta “a cu** “, come detto dal comico, per augurare tanti auguri a Letizia. “So che i tuoi amici volevano cercare una conclusione a questo video, beh sono io. Così a culo, perché stavo a mazzo a mangiare con questa ragazza che si chiama Vittoria. Cioè, è gratis, Letizia! Se questa è la fortuna che hai e che ti seguirà nella vita, puoi andare tranquilla”, dice ironico il comico nella clip. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A c**o eh, questa è la fortuna che hai”: Checco Zalone a sorpresa nel video di compleanno di una fan. La clip è virale

La sorpresa di Checco Zalone al cinema di Bari

Avete visto l'ultimo film di Checco Zalone, Buen Camino Avendo avuto la fortuna di percorrere il Cammino di Santiago, guardarlo mi ha fatto fare un vero tuffo nel passato. #viaggiaconwallace #borghidaraccontare #BuenCamino facebook