A c**o eh questa è la fortuna che hai | Checco Zalone a sorpresa nel video di compleanno di una fan La clip è virale

Checco Zalone ha sorpreso una fan nel video di compleanno, diventato rapidamente virale su TikTok. L’attore e regista, ancora presente nelle sale con il suo ultimo film, Buen Camino, ha condiviso un momento spontaneo che ha attirato l’attenzione di molti utenti. La clip testimonia il suo modo semplice e autentico di interagire con il pubblico, rafforzando il suo rapporto con i fan e consolidando la sua presenza nel panorama cinematografico italiano.

Sorpresa di Checco Zalone nel video di compleanno di una fan. L'attore e regista, ancora nelle sale con il film uscito a Natale, Buen Camino, è andato virale grazie alla clip pubblicata su Tiktok. Intercettato mentre era a cena fuori da una fan, Vittoria, Checco ha preso parte a un video per un 18esimo. Una conclusione perfetta "a cu** ", come detto dal comico, per augurare tanti auguri a Letizia. "So che i tuoi amici volevano cercare una conclusione a questo video, beh sono io. Così a culo, perché stavo a mazzo a mangiare con questa ragazza che si chiama Vittoria. Cioè, è gratis, Letizia! Se questa è la fortuna che hai e che ti seguirà nella vita, puoi andare tranquilla", dice ironico il comico nella clip.

