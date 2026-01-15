A 15 metri d' altezza senza misure di sicurezza e abusi in altri tre cantieri | controlli e denunce

Nell'ultima settimana, la Polizia Locale di Mesagne ha condotto controlli su diversi cantieri edili del territorio, focalizzandosi sulla sicurezza e il rispetto delle norme. In particolare, sono state riscontrate situazioni di rischio, tra cui lavori svolti a 15 metri di altezza senza misure di protezione e altri abusi. Le verifiche hanno portato a diverse denunce, evidenziando l'importanza di garantire standard di sicurezza adeguati nelle attività edili.

MESAGNE - Una serie di controlli sono stati eseguiti nell'ultima settimana presso alcuni cantieri edili nel Comune di Mesagne, ad opera della Polizia Locale di Mesagne, coordinata dal comandante Antonio Ciracì. Sono state riscontrate irregolarità anche di natura penale. In un caso gli agenti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Sicurezza e controlli stradali: 15 denunce nel piano straordinario di Natale Leggi anche: Tre operai feriti dopo un volo di 10 metri, solidarietà della Fillea Cgil: "Chiarezza sulle cause, la sicurezza nei cantieri è la priorità" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Otto operai a 15 metri d’altezza: «Pagate o ci buttiamo di sotto»; Roma, Tevere oltre gli 8 metri: cosa dicono i dati della Protezione Civile dopo la piena; Potatura dei frutteti: risparmiare costi di manodopera ormai è obbligatorio; Le 12 fontane più belle e spettacolari del mondo: 2 sono in Italia. Operaio colto da malore mentre lavora su un'impalcatura: soccorso a 15 metri d'altezza dai vigili del fuoco - Attimi di paura, questa mattina, giovedì 16 ottobre, in un cantiere a Montebelluna, dove un operaio ha avuto un malore mentre stava lavorando su un'impalcatura alta 15 metri. ilgazzettino.it Pilota di parapendio resta impigliato tra gli alberi a 15 metri d'altezza: soccorso dai vigili del fuoco con l'autoscala - Un pilota di parapendio è rimasto impigliato con la sua vela tra gli alberi, restando bloccato a circa 15 metri d'altezza. ilgazzettino.it Soccorso nel bosco dopo un malore a 6 metri d'altezza - E' riuscito a fornire la propria posizione ed è stato soccorso da vigili del fuoco e 118 ... toscanamedianews.it

Napoli – Un monopattino precipitato da diversi metri d’altezza si è trasformato in un oggetto potenzialmente letale, ferendo gravemente una donna di 67 anni. È accaduto nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 gennaio 2026, nel quartiere Fuorigrotta, a pochi passi x.com

Servizio aggiornato - Un 48enne è precipitato da un'altezza di circa 4 metri. La prognosi è riservata. E' successo intorno alle 9,30 - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.