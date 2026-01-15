28 anni dopo - Il tempio delle ossa ha già una delle migliori scene dell' anno

È solo gennaio e abbiamo già una delle scene cinematografiche dell’anno. 28 anni dopo - Il tempio delle ossa di Nia DaCosta è il sequel del, a propria volta, sequel del 28 anni dopo diretto da Danny Boyle e uscito nelle sale nel 2025, arrivato a diciotto anni di distanza rispetto al 28 settimane dopo di Juan Carlos Fresnadillo, che seguiva gli eventi del fulcro principale dell’intera saga, il 28 giorni dopo del 2002 il quale fece la storia del cinema horror e della rivoluzione digitale. A collegare i due recenti film, oltre all’universo di appartenenza, è la penna di Alex Garland, che prosegue nella storia del giovane Spike dell’interprete Alfie Williams, stavolta non più alle prese con un orrorifico coming of age, ma parte di un racconto dai risvolti tanto cristologici quanto satanistici, entrambi aggrappati al concetto di trasmissione delle storie a cui vogliamo o dobbiamo credere. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

