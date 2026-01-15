15 gennaio 1989 il Milan sfidava come oggi il Como Quel giorno avvenne l’esordio di Albertini

Il 15 gennaio 1989, il Milan affrontò il Como, come oggi. Quel giorno debuttò in prima squadra Demetrio Albertini, iniziando la sua lunga carriera con i rossoneri. Esattamente 37 anni dopo, lo stesso avversario richiama alla memoria quell’esordio e il percorso di uno dei centrocampisti più rappresentativi del club.

Esattamente 37 anni fa, Demetrio Albertini faceva il suo esordio con la maglia del Milan proprio contro il Como, avversario di stasera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

