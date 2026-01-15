15 01 – Ferragni prosciolta per il Pandorogate – Caro-carrello si indaga sul ruolo dei supermercati – Ecco chi è il baby-bomber Arena

Il 15 gennaio, Chiara Ferragni è stata prosciolta dal caso “Pandorogate”, con la truffa ormai estinta. La influencer ha commentato di aver finalmente superato il difficile periodo, tornando a riprendere in mano la propria vita. Intanto, si prosegue con le indagini sui supermercati e il ruolo del “caro-carrello”, mentre emerge l’interesse sul ruolo del baby-bomber Arena nel contesto.

Chiara Ferragni prosciolta per il “Pandorogate”, la truffa è estinta. La soddisfazione della influencer: “Finito un incubo, mi riprendo la mia vita”. Caro-carrello, si indaga sul ruolo dei supermercati nella filiera agroalimentare. L’Antitrust: “Netta divergenza tra l’inflazione generale e quella dei beni alimentari”. Esultano le associazioni dei consumatori: “Rincari dei prezzi del cibo sono ingiustificati”. Antonio Arena: dall’Australia alla Roma, chi è il baby attaccante giallorosso che ha già un futuro da predestinato. Questo articolo 1501 – Ferragni prosciolta per il “Pandorogate” – Caro-carrello, si indaga sul ruolo dei supermercati – Ecco chi è il baby-bomber Arena proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

