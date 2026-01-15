15 01 – Ferragni prosciolta per il Pandorogate – Caro-carrello si indaga sul ruolo dei supermercati – Ecco chi è il baby-bomber Arena

Il 15 gennaio, Chiara Ferragni è stata prosciolta dal caso “Pandorogate”, con la truffa ormai estinta. La influencer ha commentato di aver finalmente superato il difficile periodo, tornando a riprendere in mano la propria vita. Intanto, si prosegue con le indagini sui supermercati e il ruolo del “caro-carrello”, mentre emerge l’interesse sul ruolo del baby-bomber Arena nel contesto.

Chiara Ferragni prosciolta per il “Pandorogate”, la truffa è estinta. La soddisfazione della influencer: “Finito un incubo, mi riprendo la mia vita”. Caro-carrello, si indaga sul ruolo dei supermercati nella filiera agroalimentare. L’Antitrust: “Netta divergenza tra l’inflazione generale e quella dei beni alimentari”. Esultano le associazioni dei consumatori: “Rincari dei prezzi del cibo sono ingiustificati”. Antonio Arena: dall’Australia alla Roma, chi è il baby attaccante giallorosso che ha già un futuro da predestinato. Questo articolo 1501 – Ferragni prosciolta per il “Pandorogate” – Caro-carrello, si indaga sul ruolo dei supermercati – Ecco chi è il baby-bomber Arena proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 15/01 – Ferragni prosciolta per il “Pandorogate” – Caro-carrello, si indaga sul ruolo dei supermercati – Ecco chi è il baby-bomber Arena Leggi anche: Chiara Ferragni prosciolta per il Pandorogate: ecco la sentenza Leggi anche: Pandorogate, Chiara Ferragni prosciolta: "Reato di truffa era estinto" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Chiara Ferragni in tribunale per il Pandoro Gate circondata dai cronisti | Aspettiamo le 15.30 – Video. Chiara Ferragni prosciolta. Dopo quasi due anni, il processo si chiude. Per mesi è stata il simbolo del male assoluto. Ma del clamore di allora, oggi, non resta traccia A cura di Gennaro Marco Duello facebook "Tecnicamente" Chiara Ferragni "è stata prosciolta, non assolta". Lo dice Selvaggia Lucarelli sul suo profilo Instagram, commentando la sentenza di oggi. "Questione Ferragni spiegata in breve: per procedere per il reato di truffa servivano le querele che inizi x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.