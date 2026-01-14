Zvanì quante puntate sono e quando va in onda il film di Giovanni Pascoli su Rai 1

Zvanì quando va in onda il film di Giovanni Pascoli su Rai 1. Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, diretto da Giuseppe Piccioni e trasmesso su Rai 1. Racconta la vita del poeta in modo intimo e moderno, attraverso i ricordi della sorella Mariù. Il film si apre nel 1912, con il treno che trasporta il feretro di Pascoli da Bologna a Castelvecchio. Durante il viaggio, la sorella Mariù ripercorre la vita del poeta. Il racconto mostra un Pascoli più umano, fragile e moderno, lontano dall’immagine scolastica tradizionale. Ma quante puntate sono di Zvanì su Rai 1? Ecco quando va in onda. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

