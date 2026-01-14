Zebre Parma doppio arrivo in seconda linea | tornano Mattioli e Turrisi

Le Zebre Parma rafforzano il proprio roster con il ritorno di Alex Mattioli e Pietro Turrisi dal Racing Parigi. La formazione gialloblù continua a investire nello sviluppo di talenti italiani, inserendo esperienze internazionali per prepararsi al meglio alla stagione 2026. Questa operazione testimonia l’impegno del club nel costruire una squadra competitiva e solida, mantenendo una strategia di crescita a lungo termine.

Il 2026 delle Zebre Parma si apre all’insegna del mercato e della programmazione. La franchigia gialloblù conferma la propria vocazione di laboratorio per i talenti italiani annunciando il ritorno in Italia di Alex Mattioli e Pietro Turrisi, in arrivo dal Racing Parigi. Mattioli si legherà alle Zebre fino al 2029, Turrisi fino al 2028, con l’obiettivo di rafforzare il pacchetto degli avanti in vista della prossima stagione. Soddisfatto il direttore sportivo e operativo George Biagi, che sottolinea il valore tecnico dell’operazione. Mattioli, seconda linea con spiccate doti nel gioco aereo e nelle fasi statiche, è un profilo duttile capace di agire sia da numero 5 sia da flanker. 🔗 Leggi su Oasport.it

