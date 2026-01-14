Ivan Zazzaroni interviene per difendere Massimiliano Allegri e il Milan, sottolineando come le recenti critiche sul rendimento della squadra siano eccessive. In un contesto di analisi obiettiva, Zazzaroni evidenzia l'importanza di valutare con equilibrio le prestazioni e invita a evitare giudizi affrettati, mantenendo un’attenzione rispettosa e ponderata sulle dinamiche del calcio.

Difesa netta e senza sconti. Ivan Zazzaroni si schiera dalla parte del Milan e soprattutto di Massimiliano Allegri, respingendo le critiche sul gioco dopo la gara di Firenze. Il punto è chiaro: «Il Milan senza Modri? e senza alcuni giocatori perde qualità. Che non stia facendo un calcio brillante può essere vero, ma la squadra è imperfetta ». Zazzaroni non fa sconti nemmeno alla rosa: «Ha una difesa che non si può guardare ed è seconda in classifica, ma questo non significa nulla ». Poi l’affondo contro i detrattori: «Del “non sa giocare” l’ho sentito per anni contro un allenatore che ha vinto sei scudetti, cinque consecutivi. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Zazzaroni difende Allegri: “Critiche esagerate”

Leggi anche: Emerson Royal sul suo periodo al Milan: «Critiche esagerate, ma quel derby e il Real me li porto dentro»

Leggi anche: Zazzaroni difende Conte: “Napoli in difficoltà oggettive”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Zazzaroni difende Allegri: “Certa gente vuole spiegare come si fa ad un allenatore che ha vinto 6....

Zazzaroni difende Allegri: “Certa gente vuole spiegare come si fa ad un allenatore che ha vinto 6 scudetti” - Durante l'ultima puntata di Number 1 podcast, Ivan Zazzaroni ha commentato la partita di Firenze dei rossoneri e si è schierato a difesa di Massimiliano Allegri e delle critiche, ... milannews.it