Zaini da 10 chili su bambini che ne pesano 40 E la sola grammatica che pesa un chilo e mezzo

Un genitore segnala che lo zaino di suo figlio di 10 chili è troppo pesante rispetto al suo peso di 40 chili, evidenziando la preoccupazione per la salute dei bambini. La scuola interviene ascoltando la richiesta e adottando misure per ridurre il carico, favorendo un dialogo costruttivo tra famiglia e istituzione. Questo esempio dimostra l'importanza di un confronto diretto e di soluzioni condivise per affrontare un problema comune nelle scuole.

