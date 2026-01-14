Zaini da 10 chili su bambini che ne pensano 40 E la sola grammatica che pesa un chilo e mezzo

Un genitore solleva il problema del peso degli zaini da 10 chili sui bambini, che ne hanno circa 40. La scuola interviene ascoltando e proponendo soluzioni pratiche. Questo confronto tra famiglia e istituzioni rappresenta un esempio di dialogo efficace per affrontare una questione storica, dimostrando l’importanza di collaborare per garantire il benessere degli studenti e ridurre il carico che ogni giorno devono portare a scuola.

