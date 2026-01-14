Yungblud rivela su Eddie Vedder | Penso che potremmo scrivere insieme in futuro

Yungblud ha recentemente espresso interesse a collaborare con Eddie Vedder, noto frontman dei Pearl Jam. Dopo aver lavorato con artisti come Ozzy Osbourne, Smashing Pumpkins e Aerosmith, questa possibile partnership conferma la volontà del musicista di esplorare nuovi orizzonti nel rock. Le voci di una futura collaborazione tra Yungblud e Vedder si aggiungono alle recenti indiscrezioni, segnando un ulteriore passo nella sua carriera di collaborazioni con grandi nomi della scena musicale.

Dopo Ozzy Osbourne, Smashing Pumpkins e Aerosmith, continuano le collaborazioni di Yungblud con le star del rock: dagli ultimi rumours circolanti sembra che si aggiunga il nome di Eddie Vedder. Il 28enne di Doncaster ha rilasciato un’intervista a Rolling Stone, nel corso della quale ha speso parole di grande ammirazione per il frontman dei Pearl Jam e rivelando inoltre delle anticipazioni su progetti musicali: “Eddie è una vera ispirazione per me, soprattutto vocalmente.Penso che potremmo scrivere insieme in futuro.” La collab con il cantautore dell ‘Illinois, segue l’EP con gli Aerosmith, One More Time e la nuova versione di Zombie che vede il feat. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Yungblud rivela su Eddie Vedder: “Penso che potremmo scrivere insieme in futuro” Leggi anche: Bruno Mars, Eddie Vedder, Slash, Anthony Kiedis e Yungblud, sono tra le star che si sono esibite in un concerto natalizio a New York Leggi anche: Dave Abbruzzese contro i Pearl Jam: «Eddie Vedder non mi ha fatto salutare i fan» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Yungblud rivela su Eddie Vedder: "Penso che potremmo scrivere insieme in futuro" - L'articolo Yungblud rivela su Eddie Vedder: “Penso che potremmo scrivere insieme in futuro” proviene da Metropolitan Magazine. msn.com

Yungblud: “Mi piacerebbe collaborare con Eddie Vedder” - Il giovane rocker inglese: "È una grande fonte di ispirazione per me, specialmente da un punto vocale. virginradio.it

Eddie Vedder, Anthony Kiedis, Chad Smith, Slash, Duff McKagan e Yungblud in concerto insieme durante un evento privato. Guarda i video - C’è chi dice che i soldi non comprino la felicità, ma Todd Boehly sembra non essere d’accordo. virginradio.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.