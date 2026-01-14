YouTube introduce nuovi strumenti di controllo parentale per limitare il tempo dedicato agli Shorts e proteggere i minori dalla navigazione eccessiva

YouTube ha introdotto nuovi strumenti di controllo parentale pensati per aiutare i genitori a gestire il tempo trascorso dai minori sulla piattaforma. Queste funzionalità consentono di limitare l'accesso agli Shorts e di monitorare le attività, offrendo un modo semplice e efficace per promuovere un utilizzo più consapevole e sicuro di YouTube tra i giovani utenti.

La piattaforma YouTube ha presentato una serie di strumenti dedicati al controllo parentale che permettono ai genitori di gestire il tempo che bambini e adolescenti trascorrono sulla piattaforma. Le nuove funzionalità si concentrano principalmente sugli Shorts, i video brevi che hanno conquistato una vasta platea di giovani utenti e che rappresentano uno dei formati più coinvolgenti del servizio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: YouTube introduce un timer giornaliero per limitare il tempo sugli Shorts Leggi anche: Stop allo scroll infinito su YouTube: i genitori possono ora limitare o spegnere gli Shorts La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Arriva Creator Studio, un raccolta di app per la creatività capace di ispirare; Nuove logiche e meno opzioni: YouTube aggiorna i filtri di ricerca; Apple Creator Studio: la nuova strategia “subscription-first” per i creativi, tra app pro, AI e contenuti premium; Video AI sempre più reali: Google Veo 3.1 li fa in 4K anche verticali. YouTube potenzia i controlli parentali e introduce nuovi principi di qualità per i contenuti per adolescenti - YouTube introduce nuovi standard per il controllo parentale. igizmo.it

YouTube aggiorna e rafforza gli strumenti di supervisione per gli adolescenti - YouTube ha annunciato una serie di nuovi strumenti e standard di contenuto pensati per offrire ai genitori un maggiore controllo sull'esperienza di visione dei figli adolescenti. hdblog.it

Anche YouTube introduce una nuova funzione che permette ai genitori di evitare lo scrolling dei minori sugli Shorts - YouTube ha introdotto nuovi controlli parentali che permettono di limitare o bloccare completamente i Shorts sugli account dei minori. multiplayer.it

YouTube introduce filtri separati per Short e video lunghi. Eliminati i filtri inefficaci come "Ultima ora", gli utenti ora possono distinguere facilmente tra contenuti brevi e estesi. #youtube #contenutiweb #socialmedia x.com

YouTube cambia totalmente la gestione dei filtri di ricerca YouTube rinnova i filtri di ricerca: introduce il filtro Shorts, rinomina "Sort By" in Prioritize e ridefinisce "Popolarita". facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.