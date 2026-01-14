WWE | Presto avremo il primo trailer di WWE2K 26

A gennaio, come di consueto, 2K svela il nuovo titolo WWE2K. Presto sarà disponibile il primo trailer di WWE2K 26, offrendo ai fan un’anticipazione delle novità in arrivo. Questo periodo rappresenta l’occasione per scoprire le caratteristiche principali del gioco e mantenere vivo l’interesse per il franchise dedicato alla WWE.

Per gli appassionati di videogames, specialmente basati sulla WWE, è quel periodo dell’anno, Gennaio è il mese in cui la 2K, ci ha abitati nello svelare il gioco annuale targato WWE, e quest’anno non sembra essere da meno. Atteso il trailer a breve. Il primo teaser di WWE 2K25 debuttò durante il primo episodio di Raw su Netflix poco più di un anno fa. Questo ha portato i fan a credere che avremmo potuto dare un’occhiata anche a WWE 2K26 durante il primo Raw di quest’anno, proseguendo una nuova tradizione per la serie. Ciò non è accaduto, ma a quanto pare non c’è motivo di preoccuparsi. Bryan Alvarez del Wrestling Observer, il quale riferisce che, sebbene 2K non abbia ancora ufficialmente dato il via al lancio del suo prossimo gioco WWE, si prevede comunque che arriverà nel consueti periodo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

