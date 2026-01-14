WWE | Parte il post-Oba Femi ecco come sarà assegnato il titolo
Dopo l’addio di Oba Femi a NXT, il brand si prepara a ripartire con una nuova sfida per il titolo vacante. Il 3 febbraio, sei wrestler si contenderanno il titolo attraverso una serie di incontri di qualificazione che partiranno la settimana prossima. Questo evento segna un nuovo capitolo per NXT, che si impegna a riaccendere l’interesse e a definire il suo futuro.
Dopo l’addio al brand del martedì sera da parte del dominatore Oba Femi, NXT deve ripartire. Il 3 febbraio sei wrestler si sfideranno per conquistare il titolo lasciato vacante, con i match di qualificazione al via dalla prossima settimana. L’obiettivo é cercare una nuova figura di riferimento per il roster maschile di NXT. L’annuncio dell GM. La puntata di NXT del 14 gennaio si è aperta con la General Manager Ava al centro del ring, la cintura vacante dell’ NXT Championship davanti a lei e l’intero roster maschile schierato intorno al quadrato. La GM ha parlato di un momento ideale per chi è appena arrivato, per chi si è sentito trascurato e per chi ha lavorato duramente senza mai ottenere la giusta occasione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
