wta hobart 2026 debutto vincente per raducanu jovic e linette ai quarti di finale

Il WTA Hobart 2026 prosegue con gli ottavi di finale, ripresi dopo l’interruzione per pioggia. Raducanu ottiene un debutto vincente, mentre Jovic e Linette avanzano ai quarti di finale. La competizione si conferma un momento importante del circuito, offrendo incontri interessanti e aggiornamenti sui progressi delle giocatrici nel torneo.

Il torneo WTA di Hobart torna in campo per proporre sei match degli ottavi di finale e completare gli incontri sospesi ieri per pioggia. Completa la sua fatica di primo turno Emma Raducanu che evita poi il doppio impegno grazie al ritiro dell’avversaria. Approdano ai quarti di finale la statunitense Iva Jovic e la polacca Magda Linette. In apertura di programma Elisabetta Cocciaretto conferma le sue doti dell’indomita lottatrice. L’azzurra cresce alla distanza e doma la statunitense Ann Li, testa di serie numero quattro, 1-6 7-5 7-5 in due ore e tredici minuti. Taylah Preston continua a sorprendere. 🔗 Leggi su Oasport.it

