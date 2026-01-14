Wonder Man | il nuovo Avenger del MCU ha un legame segreto con i poteri di Sentry?

Wonder Man, il nuovo personaggio del MCU, sta attirando l'attenzione per un possibile collegamento con i poteri di Sentry. Con l’arrivo della serie su Disney+ a fine mese, il 2026 promette di essere un anno di importanti sviluppi per gli equilibri tra i supereroi. Questo nuovo tassello potrebbe svelare legami nascosti tra i protagonisti e ampliare la trama dell’universo Marvel già in evoluzione.

Gli equilibri di potere nel Marvel Cinematic Universe stanno per cambiare ancora una volta. Il 2026 dei Marvel Studios si preannuncia denso, e si parte subito forte alla fine di questo mese con la serie Wonder Man su Disney+. Sappiamo che lo show introdurrà Simon Williams (interpretato da Yahya Abdul-Mateen II ), un attore con un “piccolo” segreto: ha dei superpoteri. Ma da dove arrivano queste abilità? Una nuova teoria, supportata da un teaser ufficiale, suggerisce che la fonte potrebbe essere l’ultima cosa che ci aspettavamo: una connessione diretta con l’entità più instabile vista in Thunderbolts*. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Wonder Man: il nuovo Avenger del MCU ha un legame segreto con i poteri di Sentry? Leggi anche: Quali sono i poteri di Wonder Man, protagonista della prossima serie MCU? Leggi anche: Wonder Man: Il nuovo trailer ci porta nella Hollywood del MCU La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Marvel: il calendario delle uscite tra film e serie fino al 2027 (spoiler alert!). Wonder Man: nuovo trailer per la serie Marvel! - Mentre Hollywood riprende lentamente il lavoro, dopo le vacanze il ciclo delle notizie può essere un po’ lento. cinefilos.it

