Washington i ministri di Danimarca e Groenlandia all’incontro con JD Vance e Marco Rubio

Si è concluso l'incontro sulla Groenlandia alla presenza di JD Vance e Marco Rubio. Il ministro degli Esteri danese Rasmussen e la sua omologa groenlandese Motzfeldt sono stati visti uscire dall'Eisenhower Executive Office Building circa un'ora dopo l'inizio dei colloqui. I due ministri degli Esteri si recheranno in seguito a Capitol Hill per ulteriori colloqui. Ieri il premier della Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, in una conferenza stampa a Copenaghen ha dichiarato che "se dovessimo scegliere tra gli Stati Uniti e la Danimarca qui e ora, sceglieremmo la Danimarca. Sceglieremmo la Nato. Sceglieremmo il Regno di Danimarca.

La Danimarca sfida gli Usa: "Rafforzeremo la presenza militare in Groenlandia". Vertice alla Casa Bianca con Vance - Mentre le tensioni con gli Usa si fanno sempre più intense, la Danimarca ha annunciato che "rafforzerà" la sua presenza militare in Groenlandia dopo ... affaritaliani.it

“Gli Usa hanno bisogno della Groenlandia, la Nato ci apra la strada”, Trump accende la miccia, oggi a Washington vertice a tre - "Solo così la Nato è forte", intervento a gamba tesa del tycoon poche ore prima del summit tra i ministri degli Esteri dei tre Paesi, più Vance. dire.it

Alla vigilia dell’incontro a Washington tra i ministri degli esteri di Copenaghen con Rubio e Vance il governo groenlandese scopre le carte e non lascia dubbi a interpretazioni facebook

I ministri degli Esteri danese e groenlandese si recheranno mercoledì 14 gennaio a Washington per incontrare il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio x.com

