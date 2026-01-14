Vota No lo dice Allah Così gli amici di Hannoun fanno campagna per il No

Gli amici di Hannoun invitano a votare No, sostenendo che la riforma attesa da trent’anni cambierà le regole democratiche del paese e potenzierà la sicurezza nelle città. Un dibattito che riguarda il futuro delle istituzioni e la tutela dei cittadini, con opinioni diverse e approfondite. È importante conoscere le implicazioni della consultazione e valutare attentamente le proposte prima di esprimere il proprio voto.

Una riforma attesa da trent'anni. Che riscriverà le regole democratiche del nostro Paese e consentirà di aumentare i livelli di sicurezza nelle nostre città. E renderà più complicato, alle toghe rosse, bloccare le decisioni politiche del governo in tema di immigrazione clandestina. Il dibattito sul referendum del prossimo 22 e 23 marzo si arricchisce delle esternazioni di Brahim Baya, un credente musulmano molto noto sui social, diventato famoso per i suoi sermoni anti Israele, perla sua amicizia con l'imam di Torino Mohamed Shahin e con Mohammad Hannoun, arrestato con l'accusa di aver finanziato Hamas.

