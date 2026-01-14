Von der Leyen | La Groenlandia appartiene al suo popolo ed è nella Nato Trump insiste | Serve agli Usa

La questione della Groenlandia coinvolge interessi geopolitici e alleanze internazionali. Von der Leyen afferma che l’isola appartiene al suo popolo e che la Danimarca è coinvolta, mentre Trump sottolinea l’importanza strategica per gli Stati Uniti. La discussione si concentra sulle rispettive posizioni e sui rapporti tra la Groenlandia, la Danimarca e gli alleati della NATO. Un tema che evidenzia le complessità delle relazioni internazionali in una regione di crescente interesse strategico.

"La Groenlandia appartiene al suo popolo. Siamo in costante contatto con il governo danese" sul dossier. "Come secondo punto, la Groenlandia è parte della Nato, e noi sappiamo che la Nato integra i differenti interessi dei suoi Alleati". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen rispondendo ad una domanda in conferenza stampa. "Per me è importante che la Groenlandia sappia.

