Von der Leyen | Groenlandia appartiene al suo popolo e fa parte della Nato

Il presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha affermato che la Groenlandia appartiene al suo popolo e rientra nell’ambito della NATO. In un intervento a Bruxelles, ha sottolineato che le decisioni riguardanti la Groenlandia devono essere prese esclusivamente da Danimarca e Groenlandia, sottolineando il rispetto per l’autonomia e la sovranità di questa regione.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 14 gennaio 2026 "Prima di tutto, la Groenlandia appartiene al suo popolo. Quindi spetta alla Danimarca e alla Groenlandia, e solo a loro, decidere sulle questioni che riguardano la Danimarca e la Groenlandia. È molto importante. In secondo luogo, la Groenlandia fa parte della NATO. E quando parliamo di sicurezza artica, questo è uno dei temi centrali della NATO, e sappiamo che il collante tra gli alleati è il motto: 'uno per tutti, tutti per uno'. Quindi la NATO è un forum per integrare i diversi interessi esistenti". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

