Volley Trento crolla a Modena Perugia al comando in Superlega Verona continua a sognare

Nella 16ª giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile, sono state disputate cinque partite. Tra i risultati principali, Modena ha ottenuto una vittoria contro Trento, mentre Perugia si conferma in testa alla classifica. Continuano a sorprendere anche Verona, che mantiene vivo il sogno di una stagione positiva. Ecco un riepilogo degli incontri e delle posizioni aggiornate dopo questa giornata.

Stasera si sono disputate cinque partite valide per la 16ma giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Perugia si è imposta a Cuneo per 3-0 e si conferma al comando della classifica, con due punti di vantaggio su Verona e cinque lunghezze di margine nei confronti di Trento. Il palleggiatore Simone Giannelli ha mandato in doppia cifra l'opposto Wassim Ben Tara (15 punti) e lo schiacciatore Kamil Semeniuk (13 punti) contro il sestetto piemontese guidato da Nathan Feral (20 punti) e Ivan Zaytsev (7). La favola di Verona continua: secondo posto a due punti dai Block Devils dopo il 3-0 rifilato a Padova sotto l'impulso di Rok Mozic (17 punti), Darlan Souza (10) e Francesco Sani (9), mentre la stella Noumory Keita ha giocato solo alcuni scambi nel secondo set contro la formazione guidata da Veljko Masulovic (12) e Andrea Truocchio (6).

Diretta Modena Trento/ Streaming video Rai: grande classica! (Superlega volley, oggi 14 gennaio 2026) - Diretta Modena Trento streaming video Rai, oggi 14 gennaio 2026: orario e risultato live della partita per la Superlega di volley maschile. ilsussidiario.net

SuperLega, big match tra Modena e Trento nel turno infrasettimanale - La SuperLega di pallavolo maschile offre un turno infrasettimanale in programma tra oggi e domani (14 e 15 gennaio), valido per la 16ma giornata di Regular Season. it.blastingnews.com

DERBY DELL’A22 INFRASETTIMANALE! SuperLega, regular season – 16° turno Palapanini Modena 20.30 VALSA GROUP MODENA ITAS TRENTINO RaiSport Volleyball World TV Radio Dolomiti - Trento @trentinovolley # #derbyA facebook

NEXT MATCH Tutti a Trento per tifare "Rana Verona" ! Domenica 11 Gennaio Ore 17.00 Itas Trentino vs Rana Verona Bts Arena DAZN e VBTV #RanaVerona #VeronaVolley #NoiVerona #Superlega #Volley #Volleyball x.com

