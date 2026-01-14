Volley A1 femminile Maria Irene Ricci lascia la Bartoccini MC Restauri Perugia

Maria Irene Ricci lascia la Bartoccini MC Restauri Perugia nel campionato di volley femminile A1. La decisione si inserisce in un contesto di cambiamenti, con l’arrivo di Giulia Gennari, scelto dalla società per affrontare una fase complicata. La partenza di Ricci rappresenta un altro passo in questa fase di rinnovamento e riorganizzazione della squadra.

L'arrivo di Giulia Gennari, deciso dalla società per cercare di tamponare una situazione difficilissima, le aveva di fatto chiuso le porte del sestetto titolare e oggi è arrivata la conferma.Maria Irene Ricci non è più la palleggiatrice della Bartoccini MC Restauri Perugia: è stata ufficializzata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

