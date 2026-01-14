Voglio smettere di giocare a tennis | lo scherzo telefonico di Mattia Bellucci a Flavio Cobolli che poi lo manda a quel paese – Il video

Durante la registrazione di Time Break su Super Tennis Tv, Mattia Bellucci ha scherzosamente chiamato Flavio Cobolli con un dialogo che inizia con «Fra, hai cinque minuti?». L’interazione, che si conclude con un commento piuttosto diretto di Cobolli, rappresenta un esempio di umorismo tra colleghi nel mondo del tennis, offrendo un momento di leggerezza tra due professionisti dello sport.

«Fra, hai cinque minuti?». Comincia così lo scherzo telefonico di Mattia Bellucci a Flavio Cobolli, fatto durante la registrazione dell’ultima puntata di Time Break, trasmissione di Super Tennis Tv. Con la complicità della conduttrice, il tennista classe 2001 scherza con l’amico e collega, fingendo di voler appendere la racchetta al chiodo. «La mia idea è aprire dei food truck ai tornei per fare la cosa più cliché del mondo, ossia fare la carbonara», dice Bellucci, provando a trattenere le risate. «Sei romano, sei giovane, sei nell’Atp, sei un volto necessario», dice ancora rivolgendosi all’amico. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Flavio Cobolli vittima dello scherzo di Bellucci: “Andatevene a fac..o, mi hai fatto togliere la maglietta”

Leggi anche: Accadde oggi: 8 gennaio, “Ciro!” è lo scherzo telefonico a Sandra Milo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Doveva smettere, è tornato in top 10: Bublik, storia di soldi, genio, grappa e follie.

La voce di Noemi Official un DONO di cui non voglio mai smettere di pregiarmi La sera dei miracoli CAPOLAVORO ASSOLUTO questo momento arte pura che serata piena di emozioni che fanno bene al By Ida Panariellina Stefano De Martino Pasquale R facebook