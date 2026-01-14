Vivere e studiare in Cina | l' incredibile esperienza di Marco

Vivere e studiare in Cina offre un’opportunità unica di crescita personale e professionale. Marco, 30 anni, ha trascorso otto anni in questo paese, vivendo un’esperienza che gli ha permesso di approfondire la cultura, completare gli studi universitari e ottenere la laurea. Questa testimonianza illustra come un soggiorno all’estero possa arricchire il percorso formativo e aprire nuove prospettive.

Marco, 30 anni, ha vissuto 8 anni in Cina, per lui la scoperta di questo Paese lo ha portato a proseguire gli studi, frequentare l'università e laurearsi. In Cina ha scoperto la modernizzazione a 360 gradi, non solo tecnologia e innovazione, ma anche cura e rispetto per l'ambiente.

